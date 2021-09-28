***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.09.2021 17:57
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının artırımı konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul tarihi ve gündemi bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28.09.2021 tarihli toplantısında
Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-10534 sayılı yazısı ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.09.2021 tarih ve 50035491-431.02-00067486331 sayılı yazıları ile uygun bulunarak, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında konunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına izin verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce izin verilen Esas Sözleşme değişikliğinin görüşüleceği Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, 26 Ekim 2021 Salı günü Saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresindeki merkez binamızda yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BUCIM-Genel Kurul Çağrı İlanı 26 Ekim 2021.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metin.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965578
BIST