***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.09.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.10.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artışı ile ilgili olarak yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2021 Salı günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.Kayıtlı Sermaye Tavanı artışı hususunda Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.09.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-10534 sayılı yazı ile uygun görülen, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 22.09.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00067486331 sayılı yazıları ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yer aldığı ekli Tadil Metin Örneği Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Olağanüstü genel kurul Toplantı Tutanağı 26.10.2021.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metin.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972436BIST