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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.10.2021 15:16



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artışı ile ilgili olarak yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2021 Salı günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.
Kayıtlı Sermaye Tavanı artışı hususunda Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.09.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-10534 sayılı yazı ile uygun görülen, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 22.09.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00067486331 sayılı yazıları ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yer aldığı ekli Tadil Metin Örneği Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Olağanüstü genel kurul Toplantı Tutanağı 26.10.2021.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metin.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972436


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