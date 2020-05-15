***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet Sitesi2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticilerib) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileric) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileriç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU * Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevrehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845531BIST