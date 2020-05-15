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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

15.05.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
FAALİYET RAPORU IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
FAALİYET RAPORU IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
FAALİYET RAPORU * Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845531


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