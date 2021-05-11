***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir. • Şirket ticaret sicili bilgileri, • Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, • İmtiyazlı paylar hakkında bilgi, • Değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali, • Özel durum açıklamaları, • Finansal raporlar, • Faaliyet raporları ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, • Genel Kurul toplantılarına ait çağrı ilanları ve gündemleri, • Genel Kurula katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, • Vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar, • Ücretlendirme Politikası, • Kâr Dağıtım Politikası, • Bilgilendirme Politikası, • Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik Kurallar • Genel Kurul İç yönergesi, • Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları, • Kuruluşundan itibaren Bursa Çimento verileri ve temettü performansı, Son 5 yıllık bu kapsamdaki bilgilere İnternet sitemizde yer verilmektedir.2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936233BIST