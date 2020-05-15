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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

15.05.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
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Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
08 Mayıs 2020 Tarihli görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mehmet Celal GÖKÇEN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine seçilmişlerdir.
Yönetim kurulu başkanının adı
İsmail TARMAN



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845532


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