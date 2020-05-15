***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği08 Mayıs 2020 Tarihli görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mehmet Celal GÖKÇEN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine seçilmişlerdir.Yönetim kurulu başkanının adıİsmail TARMANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845532BIST