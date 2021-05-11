***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
11.05.2021 18:11
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
30 Mart 2021 Tarihli görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hidayet Nalan TÜZEL ve Mustafa TARMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine seçilmişlerdir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 Kişi, %20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936227
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -16,03
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
18:058,2944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0222
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
18:0510,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0800
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1597
En Düşük
10,0247
18:05489,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 489,09
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|160.047.432
|% 10,00
|
|SERVE
|16,50
|876.152
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.260.716
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
|
|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,29
|258.105
|% -8,79
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|KOZAL
|127,30
|1.239.733.421
|% -0,93
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|THYAO
|13,35
|1.016.120.480
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2887
|8,2944
|% 0,27
|
|Euro
|10,1095
|10,1184
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6980
|11,7567
|% 0,43
|
|Frank
|9,1490
|9,2041
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2040
|2,2151
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,84
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|-0,01
|