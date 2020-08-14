***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
14.08.2020 18:16
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yoktur % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur % 75 % 50 2 2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur % 67 % 67 3 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869123
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0373
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3873
En Düşük
7,3269
18:058,7408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0627
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7545
En Düşük
8,6435
18:05461,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 461,38
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3770
|7,3782
|% 0,51
|
|Euro
|8,7303
|8,7408
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,6298
|9,6781
|% 0,71
|
|Frank
|8,0832
|8,1319
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9623
|1,9722
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-12,01
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|-1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,27
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,10
|