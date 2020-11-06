***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
06.11.2020 18:14
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yoktur. % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. % 75 % 50 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur. % 67 % 67 4 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886782
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:008,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1286
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0010,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1930
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:00535,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 7,62
|Açılış
|: 535,17
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BLCYT
|7,26
|61.705.854
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|DAGHL
|18,15
|5.413.937
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.020.524
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.401.461
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|956.462
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|491.573
|% -9,96
|
|TSKB
|2,22
|1.910.069.831
|% 4,72
|
|GARAN
|6,96
|1.740.828.639
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,45
|1.606.790.632
|% 3,92
|
|ODAS
|3,61
|851.472.000
|% 0,56
|
|SISE
|6,58
|803.884.956
|% -0,75
|
|TSKB
|2,22
|1.910.069.831
|% 4,72
|
|KRDMD
|3,45
|1.606.790.632
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|666.907.648
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,81
|543.364.474
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|1.740.828.639
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5436
|8,5446
|% 1,53
|
|Euro
|10,1406
|10,1573
|% 1,94
|
|Sterlin
|11,1858
|11,2419
|% 1,42
|
|Frank
|9,4534
|9,5103
|% 2,01
|
|Riyal
|2,2743
|2,2857
|% 1,67
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-2,86
|
|Altın Gr.
|537
|537
|9,46
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,15
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|-0,77
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
-
17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem