***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirketimizce, yatırımcılarımız genel kurul toplantıları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarıyla bilgilendirilmektedir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebi bulunmamaktadır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820564Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında, işlem gerçekleşmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Yönetim Kararı alınmış olup, bahse konu işlemlerin toplam tutarı, ilgili tebliğ maddesinde belirlenen oranlara ulaşmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirketimiz için bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulmamıştır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMenfaat sahiplerinin genel kurula katılımı hakkında, Esas Sözleşmemizde bir düzenleme bulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiYoktur.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 45,6381.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde • Kâr Dağıtım Politikası,Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir. Şirketin 2019 faaliyet dönemi yasal kayıtlara (VUK) göre zarar oluşmuş olup, söz konusu dönem zararı nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu ve öneri oy çokluğu ile kabul edildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820565Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı30/03/2020 0 % 61,47 % 6,24 % 55,23 Genel Kurul Toplantı tutanağı düzenlenirken, ilgili gündem maddesi görüşmeleri ile ilgili notlarda, gündem maddesine ait sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevaplara ayrıntılı olarak yer verilmektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833400 https://www.bursacimento.com.tr/bes-yilllik-genel-kurul-toplanti-tutanaklari/ 30.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 13. maddesi 39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820564İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde • Denetimden Sorumlu Komite çalışma esasları,Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde • Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları,Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde • Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları,Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıOperasyonel ve finansal performans konularına ait belirlenmiş bir hedef bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıŞirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde • Ücretlendirme Politikası,Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU II- Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) Yoktur. % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. % 75 % 50 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur. % 67 % 67 5 5İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulunun performans değerlendirmesine bir çalışma yapılmamıştır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği08 Mayıs 2020 Tarihli görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mehmet Celal GÖKÇEN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine seçilmişlerdir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıBağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıBulunmamaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıİsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanıİcra başkanı / genel müdürün adıGilbert Noel Claude NATTA Genel Koordinatör Osman NEMLİ Genel MüdürYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıŞirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Koordinatör, Genel Müdür ayrı kişilerden oluşmaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751313Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı2 Kişi, %22Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığıİsmail TARMAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2014 --- Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes) Hayır (No)Mehmet Celal GÖKÇEN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/04/2012 --- Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes) Hayır (No)Ergün KAĞITÇIBAŞI İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/03/1993 --- Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes) Hayır (No)Mehmet Memduh GÖKÇEN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/03/1993 --- Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes) Hayır (No)Bülent Selen SARPER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/03/1993 --- Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes) Hayır (No)Hidayet Nalan TÜZEL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2015 --- Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes) Hayır (No)Mustafa TARMAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2018 --- Değerlendirilmedi (Not considered) Evet (Yes) Hayır (No)Nalan ERKARAKAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820567 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Cevdet ERKANLI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820567 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıPazarlama departmanınca takip ve kontrol edilen, ürün şikayet hattı bulunmaktadır.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriPazarlama Departmanı yöneticileridir.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüŞirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBulunmamaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBulunmamaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde • Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttp://www.bursacimento.com.tr/sosyal-sorumluluk/İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini çek eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir. • Şirket ticaret sicili bilgileri, • Sermaye Artışı • Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, • İmtiyazlı paylar hakkında bilgi, • Değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali, • Özel durum açıklamaları, • Finansal raporlar, • Faaliyet raporları ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, • Genel Kurul toplantılarına ait çağrı ilanları ve gündemleri, • Genel Kurula katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, • Vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar, • Ücretlendirme Politikası, • Kâr Dağıtım Politikası, • Bilgilendirme Politikası, • Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik Kurallar • Genel Kurul İç yönergesi, • Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları, • Kuruluşundan itibaren Bursa Çimento verileri ve temettü performansı, Son 5 yıllık bu kapsamdaki bilgilere İnternet sitemizde yer verilmektedir.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü • Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticilerib) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileric) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileriç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFAALİYET RAPORU * Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevreİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim Kurulu, 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içinde 18 kez toplanmıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 88Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7 GünKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYasal mevzuat gereği veya Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve YöneticileriKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/199960Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Yoktur. Cevdet ERKANLI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Yoktur. Nalan ERKARAKAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. Nalan ERKARAKAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. Cevdet ERKANLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. Hidayet Nalan TÜZEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yoktur. Fehmi DAYANÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur. Cevdet ERKANLI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur. Nalan ERKARAKAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yoktur. Hidayet Nalan TÜZEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911126BIST