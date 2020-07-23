***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.07.2020 15:37
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 23.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3181 Sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861374
BIST
16:54119.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 1.010,53
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
16:546,8503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
16:547,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
16:54413,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,05
|Açılış
|: 413,41
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|7,37
|4.093.409
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.705.403
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.577.569
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.647.076
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,00
|53.583.968
|% 9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|KUTPO
|38,18
|102.613.121
|% -7,87
|
|MEGAP
|4,10
|1.214.766
|% -6,18
|
|MEGAP
|4,10
|1.214.766
|% -6,18
|
|ARMDA
|25,74
|20.204.311
|% -4,74
|
|ASELS
|34,82
|1.589.672.386
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,33
|979.876.500
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,21
|931.479.778
|% 2,18
|
|THYAO
|11,84
|900.903.084
|% 1,11
|
|KRDMD
|3,13
|679.858.379
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,33
|979.876.500
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,21
|931.479.778
|% 2,18
|
|KRDMD
|3,13
|679.858.379
|% 0,32
|
|IHLGM
|1,74
|288.791.472
|% 0,58
|
|ZOREN
|2,59
|422.888.910
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6704
|8,7139
|% -0,34
|
|Frank
|7,3618
|7,4062
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8208
|1,8300
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,66
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.686
|2.708
|10,40
|
|Tam
|2.767
|2.779
|10,70
|
|Yarım
|1.343
|1.359
|5,20
|
|Çeyrek
|674
|681
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|4,96
|4,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|-0,37
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:06GEDIK
Yüzde 7.97 oranında artışla 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 409, 528 adet işlem
-
17:05DYOBY
Yüzde 6.30 oranında artışla 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 518, 848 adet işlem
-
17:04SRVGY
Yüzde 4.06 oranında artışla 19.98 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 310 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1111, 34 artarak (% 0.83 ) 134, 815
-
17:03XU100
Endeks 119, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 16, 328.00 milyon TL de