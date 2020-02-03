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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2020 16:29
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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.
01.01.2020 - 31.12.2021 tarihleri için geçerli olmak üzere
- Sözleşmenin birinci yılında 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %12,84 oranında zam yapılmıştır.
- Sözleşmenin ikinci yılında 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.
- Bunun yanı sıra çalışanlara sosyal yardım olarak, sözleşmenin birinci yılında her ay 460 TL, ikinci yılında her ay 515 TL ödeme yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816713


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