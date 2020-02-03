***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 16:29
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.
01.01.2020 - 31.12.2021 tarihleri için geçerli olmak üzere
- Sözleşmenin birinci yılında 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %12,84 oranında zam yapılmıştır.
- Sözleşmenin ikinci yılında 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.
- Bunun yanı sıra çalışanlara sosyal yardım olarak, sözleşmenin birinci yılında her ay 460 TL, ikinci yılında her ay 515 TL ödeme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816713
BIST
17:32118.980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -160,28
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:325,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:326,6145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6133
17:32303,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,42
|Açılış
|: 303,95
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.521.470
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.603.882
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|17.794.820
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,85
|1.491.422.616
|% 1,24
|
|SISE
|5,62
|1.045.994.121
|% 1,08
|
|ODAS
|2,19
|581.126.129
|% 3,30
|
|TRKCM
|4,16
|495.313.976
|% 3,23
|
|PETKM
|4,09
|489.305.306
|% 1,49
|
|ODAS
|2,19
|581.126.129
|% 3,30
|
|SISE
|5,62
|1.045.994.121
|% 1,08
|
|TSPOR
|3,08
|410.344.155
|% 13,24
|
|PETKM
|4,09
|489.305.306
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,70
|202.076.776
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7759
|7,8148
|% -1,32
|
|Frank
|6,1784
|6,2156
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|-7,15
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,06
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|B. Petrol
|55,86
|55,86
|-0,76
|
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