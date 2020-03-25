***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 14:15
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantımız, yetkili mercilerce herhangi bir karar alınmadığı taktirde, planlandığı gibi 30.03.2020 tarihinde yapılacaktır. Mevcut durumda Genelge gereği 65 yaş üstü ortaklarımız ile kronik hastalığı olan ortaklarımızın toplantıya fiziken katılmaları mümkün bulunmamaktadır.
Resmi makamların da önerileri doğrultusunda ortaklarımızın toplantıya fiziki olarak katılmak yerine elektronik ortamda katılmalarını tavsiye ediyoruz.
Gelişmeler özel durum açıklaması yoluyla kamuyu ve yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832076
BIST
15:0389.044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -242,66
|Açılış
|: 90.519
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|: 89.286
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En Düşük
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15:036,4483
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341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,76
|1.151.262
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.091.655
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.467.443
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|139.626
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|120.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|12.238.376
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.489
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|11.774
|% -6,15
|
|THYAO
|8,64
|949.687.709
|% 4,22
|
|ASELS
|23,10
|928.649.292
|% 1,14
|
|GARAN
|7,60
|908.285.753
|% 0,26
|
|ISFIN
|2,91
|285.883.882
|% -1,69
|
|YKBNK
|1,88
|266.588.176
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|266.588.176
|% -1,05
|
|ODAS
|1,26
|158.938.112
|% -0,79
|
|GARAN
|7,60
|908.285.753
|% 0,26
|
|THYAO
|8,64
|949.687.709
|% 4,22
|
|EKGYO
|1,15
|112.189.290
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6391
|7,6774
|% 1,57
|
|Frank
|6,5457
|6,5852
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7104
|1,7189
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.612
|-9,95
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,10
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|26,37
|26,37
|-0,78
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