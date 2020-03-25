***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantımız, yetkili mercilerce herhangi bir karar alınmadığı taktirde, planlandığı gibi 30.03.2020 tarihinde yapılacaktır. Mevcut durumda Genelge gereği 65 yaş üstü ortaklarımız ile kronik hastalığı olan ortaklarımızın toplantıya fiziken katılmaları mümkün bulunmamaktadır.Resmi makamların da önerileri doğrultusunda ortaklarımızın toplantıya fiziki olarak katılmak yerine elektronik ortamda katılmalarını tavsiye ediyoruz.Gelişmeler özel durum açıklaması yoluyla kamuyu ve yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832076BIST