***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.03.2020 tarih ve 1059 no'lu toplantısındaSayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına,Sayın İsmail TARMAN ve Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in Yönetim Kurulu Başkan VekilliklerineSeçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833410BIST