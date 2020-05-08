***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08.05.2020 tarihli kararı ile30 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul kararı ile 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine ve aynı gün 1059 sayılı Yönetim Kurulu görev taksim kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, görevini Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmek üzere kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılmıştır.Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İsmail TARMAN'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinin 1 kişiden oluşmasına ve halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmekte olan Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in görevinin devamına, karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843735BIST