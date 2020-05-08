***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2020 17:45
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklıklarımızdan Bursa Beton San. Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'nın kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı, Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın İsmail TARMAN'ın seçildiği öğrenilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843737
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,1150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05392,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,84
|Açılış
|: 392,01
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8098
|8,8540
|% 0,43
|
|Frank
|7,2978
|7,3418
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8869
|1,8963
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-6,99
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.560
|-8,50
|
|Tam
|2.576
|2.627
|-8,70
|
|Yarım
|1.257
|1.284
|-4,30
|
|Çeyrek
|627
|642
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,45
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|0,77
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKSGY
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 095 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 97, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 11, 360.00 milyon TL de
-
17:57INDES
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 055, 682 adet işlem
-
17:56KAREL
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 735 adet işlem
-
17:55PAGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 944, 461 adet işlem