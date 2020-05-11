***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 17:31
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İrfan ÜNÜR istifa ederek görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844157
BIST
17:1698.317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 471,78
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:167,0718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:167,6588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:16386,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,07
|Açılış
|: 386,95
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|297.938.501
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|25.752.365
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.358.885
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.659.439
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.663.684
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|72.515.043
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,85
|15.710.656
|% -7,47
|
|SEYKM
|11,94
|56.575.626
|% -6,79
|
|QNBFL
|108,60
|27.259.074
|% -6,54
|
|GARAN
|7,80
|574.427.024
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,90
|567.664.276
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|543.621.670
|% -2,47
|
|ECILC
|4,93
|499.410.970
|% 9,80
|
|MGROS
|31,38
|466.629.572
|% 5,80
|
|IHLGM
|1,21
|297.938.501
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,37
|543.621.670
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,90
|567.664.276
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|279.681.089
|% 2,38
|
|IHLAS
|0,70
|84.856.636
|% 6,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7029
|8,7466
|% -0,69
|
|Frank
|7,2497
|7,2934
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8762
|1,8856
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-2,50
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.539
|-30,40
|
|Tam
|2.560
|2.605
|-31,20
|
|Yarım
|1.249
|1.273
|-15,30
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|-0,40
|
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