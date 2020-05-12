***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklıklarımızdan Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'nın kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı, Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın İsmail TARMAN'ın seçildiği öğrenilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844500BIST