***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 16:53
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklıklarımızdan Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'nın kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı, Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın İsmail TARMAN'ın seçildiği öğrenilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844500
BIST
16:5199.521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 1.728,35
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:516,9996
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0735
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:517,6148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0345
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:51383,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,02
|Açılış
|: 383,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.492.808
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.007
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|43.574.355
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|66.878.354
|% -6,19
|
|GEDIK
|21,10
|58.049.313
|% -5,97
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|GARAN
|7,93
|828.821.176
|% 2,19
|
|ASELS
|27,32
|607.007.453
|% 1,71
|
|ECILC
|5,42
|557.027.607
|% 9,94
|
|MGROS
|33,98
|494.116.337
|% 7,53
|
|AKBNK
|5,60
|446.921.794
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,34
|355.547.005
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|241.007.485
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.443.379
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,39
|338.432.310
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,70
|87.642.753
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6016
|8,6448
|% -1,09
|
|Frank
|7,2002
|7,2435
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.509
|-28,90
|
|Tam
|2.538
|2.574
|-29,70
|
|Yarım
|1.238
|1.258
|-14,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-7,20
|
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