***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 10:32
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Modernizasyon yatırımı projesi kapsamında yapılan çalışmaların Şirket için önemi, bilanço büyüklüğü, yaşamakta olduğumuz idari ve ekonomik riskler ile gerçekleşmemesinin Şirketimiz yönetimi dışında faktörlere bağlı olması nedeniyle, meşru çıkarlarımızın zarar görmemesi ve yatırımcıyı yanıltma riski taşımaması için ruhsat başvuru başlangıcından itibaren, konunun içsel bilgi olarak kabulü ile S.P.K. II-15.1 sayılı tebliği kapsamında içsel bilginin ertelenmesi kararı alınmış idi.
Bu tarihten itibaren Şirketimizin Kestel Belediyesi nezdinde yapmış olduğu ruhsat başvurusu neticelenmiş olup ilgili belediyeden projeye ait ruhsatlar alınmıştır.
Şirketimiz ortakları ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888824
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|VAKKO
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|MARKA
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|BMELK
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|% -10,00
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|18.138
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|OZRDN
|9,45
|249.726
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|EUYO
|6,30
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|KSTUR
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|535.954.517
|% -3,15
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|EKGYO
|1,91
|590.678.970
|% 1,06
|
|GARAN
|8,65
|2.394.713.352
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,77
|535.954.517
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,28
|662.731.578
|% -2,28
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|SKBNK
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|177.915.076
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|12:39
|Alış
|Satış
|%
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|
|Euro
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|Alış
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|%
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|1.890
|1.890
|2,50
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|471
|2,65
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|3.173
|4,00
|
|Tam
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|3.191
|6,80
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|1.543
|3,29
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|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,09
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|6,15
|0,01
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|44,11
|0,29
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