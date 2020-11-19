***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %177,77 oranında 320.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 500.000.000 TL 'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 19.11.2020 tarih ve 1075 nolu bedelli sermaye artırım kararı doğrultusundaYönetim Kurulu Üyeleri ile talep eden ortaklarımızdan sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketin Modernizasyon İnşaatı Yatırımı kapsamında mal ve hizmet alımlarına ilişkin borçlarının ödemesinde kullanılmak üzere, nakit sermaye avansı alınmasına, söz konusu tutarın şirket sermaye avansı hesabına aktarılmasına 19.11.2020 tarih ve 1077 nolu Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889276BIST