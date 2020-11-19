***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2020 18:23
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %177,77 oranında 320.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 500.000.000 TL 'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 19.11.2020 tarih ve 1075 nolu bedelli sermaye artırım kararı doğrultusunda
Yönetim Kurulu Üyeleri ile talep eden ortaklarımızdan sermaye avansı niteliğinde, nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketin Modernizasyon İnşaatı Yatırımı kapsamında mal ve hizmet alımlarına ilişkin borçlarının ödemesinde kullanılmak üzere, nakit sermaye avansı alınmasına, söz konusu tutarın şirket sermaye avansı hesabına aktarılmasına 19.11.2020 tarih ve 1077 nolu Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889276
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5892
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,1268
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:059,0009
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1493
|Açılış
|: 8,9900
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|Önceki Kapanış
|: 9,1700
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9,1693
En Düşük
8,8885
18:05454,15
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -9,98
|Açılış
|: 454,15
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|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5799
|7,5854
|% -1,69
|
|Euro
|8,9831
|9,0002
|% -1,64
|
|Sterlin
|9,9940
|10,0441
|% -2,12
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% -1,81
|
|Riyal
|2,0153
|2,0254
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-9,62
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,95
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,20
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|-0,37
|
Seans Raporu
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17:58ATAGY
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188
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