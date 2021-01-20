***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyesi Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN 20.01.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden kendi isteği ile ayrıldığı öğrenilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903522BIST