***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 10:05
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, 16.01.2021 – 16.01.2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, genel teşvik uygulamaları kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Katma Değer Vergisi İstisnası destek unsurlarını ihtiva eden 06.02.2021 tarih ve 519970 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908531
BIST
10:061.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.541
En Düşük
1.536
10:067,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:068,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5622
En Düşük
8,5143
10:06419,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,76
|Açılış
|: 419,21
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:06
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.793.981
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|YKGYO
|6,53
|5.697.719
|% 9,93
|
|KONTR
|59,70
|9.468.634
|% -7,80
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|INFO
|6,84
|3.429.063
|% -5,00
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,74
|314.363.899
|% 1,86
|
|KOZAL
|134,90
|110.411.957
|% 0,37
|
|SISE
|7,69
|99.103.039
|% 0,92
|
|DOHOL
|3,64
|77.563.514
|% -0,55
|
|ODAS
|4,30
|71.158.469
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,74
|314.363.899
|% 1,86
|
|DOHOL
|3,64
|77.563.514
|% -0,55
|
|ODAS
|4,30
|71.158.469
|% 0,00
|
|SISE
|7,69
|99.103.039
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,46
|15.106.763
|% -1,35
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0753
|7,0804
|% 0,10
|
|Euro
|8,5534
|8,5622
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,7309
|9,7797
|% 0,36
|
|Frank
|7,8732
|7,9206
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8828
|1,8923
|% 0,09
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|12,33
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,02
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|0,42
|
Seans Raporu
10:06
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10:21SASA
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10:20
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10:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KONTR, SUMAS
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10:20
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MERIT, RODRG