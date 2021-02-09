***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, 16.01.2021 – 16.01.2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, genel teşvik uygulamaları kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Katma Değer Vergisi İstisnası destek unsurlarını ihtiva eden 06.02.2021 tarih ve 519970 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908531BIST