***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 19 Şubat 2021 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran Sayın Cevdet ERKANLI, Sayın Nalan ERKARAKAŞ, Sayın Salim Can KARAŞIKLI ve Sayın Selahattin SERBEST'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının, 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130BIST