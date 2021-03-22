***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2021 10:20
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yapılması planlanan, BURSA ili KESTEL, ilçesi İR 88591 işletme ruhsat numaralı saha mevkiindeki II-C Grubu Maden (Çimento Kalkeri) Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak Bursa Valiliğine sunulan P.T.D.(Proje Tanıtım) Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919575
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