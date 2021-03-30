***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.03.2021 tarih ve 1093 no'lu toplantısındaSayın İsmail TARMAN 'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına,Sayın Hidayet Nalan TÜZEL ve Sayın Mustafa TARMAN 'ın Yönetim Kurulu Başkan VekilliklerineSeçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921893BIST