***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin teşvik belgesine bağlanan Modernizasyon Yatırımı kapsamında yerli mekanik ve inşaat ihalesi tamamlanmış olup, bu kapsamda CETA Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944118BIST