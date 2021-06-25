***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 14:29
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin teşvik belgesine bağlanan Modernizasyon Yatırımı kapsamında yerli mekanik ve inşaat ihalesi tamamlanmış olup, bu kapsamda CETA Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944118
BIST
15:021.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,52
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
15:028,6941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0146
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
15:0210,3957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0102
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
15:02499,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,99
|Açılış
|: 499,04
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
499,19
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ALKA
|16,50
|4.563.384
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.892.323
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.248.016
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|3.113.321
|% 9,95
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|31.450.619
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.296.734
|% -9,86
|
|BERA
|13,09
|135.281.073
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,48
|9.514.944
|% -6,77
|
|THYAO
|14,41
|464.486.508
|% -1,37
|
|GARAN
|8,33
|374.008.261
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,77
|322.521.941
|% 0,89
|
|FENER
|39,12
|311.296.763
|% 0,82
|
|VAKFN
|12,45
|300.647.661
|% -2,58
|
|EKGYO
|2,10
|181.430.496
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|160.963.211
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,77
|322.521.941
|% 0,89
|
|GARAN
|8,33
|374.008.261
|% -0,12
|
|PETKM
|5,48
|234.706.216
|% 0,74
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6916
|8,6941
|% -0,17
|
|Euro
|10,3920
|10,3957
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0440
|12,1044
|% -0,38
|
|Frank
|9,4371
|9,4939
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% -0,18
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|9,55
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|0,00
|
|Tam
|3.286
|3.370
|-0,93
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-0,45
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,14
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:15TSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 805, 488 adet işlem
-
15:14GLRYH
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 559 adet işlem
-
15:13SAMAT
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 415, 696 adet işlem
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 81 kaybederek (% -0.39 ) 1, 242
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TKURU, ALKA, YAPRK, CASA, BAGFS, DENGE