***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2021 15:51
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 payına sahip olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin boşalan Genel Müdürlük kadrosuna, Ticari Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yunus Ahmet YAVUZ'un vekaleten atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963921
BIST
16:421.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
16:428,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0122
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
16:429,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
16:42488,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,97
|Açılış
|: 488,50
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,95
BIST En Aktif Hisseler16:42
|OYLUM
|6,27
|19.683.841
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.498.465
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.133.374
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|55.036.766
|% 9,97
|
|BIOEN
|35,08
|387.492.758
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.287.728
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.034.793
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.325.701
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.227.744
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|TUPRS
|109,20
|962.158.952
|% 2,34
|
|GARAN
|9,44
|929.517.616
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,92
|561.352.343
|% -2,12
|
|ORCAY
|20,26
|531.446.113
|% 6,30
|
|YEOTK
|47,12
|484.498.465
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,46
|393.583.684
|% -0,81
|
|MRGYO
|1,12
|149.606.890
|% -3,45
|
|ODAS
|1,45
|153.890.510
|% -0,68
|
|GARAN
|9,44
|929.517.616
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,92
|561.352.343
|% -2,12
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4416
|8,4438
|% 0,14
|
|Euro
|9,9776
|9,9847
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6479
|11,7063
|% 0,31
|
|Frank
|9,1628
|9,2180
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2454
|2,2567
|% 0,14
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|2,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|3,78
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|1,83
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|1,68
|
Seans Raporu
16:42
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16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 09 kaybederek (% -0.79 ) 1, 521
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16:50
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16:50XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 9, 226.00 milyon TL de
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16:50ULAS
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 845 adet işlem
-
16:45XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 9, 051.00 milyon TL de