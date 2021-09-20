***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 14:17
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından BURSA ili KESTEL, ilcesi İR 88591 işletme ruhsat numaralı 98,26 ha'lık sahanın 11,59 ha'lık kısmında yapılması planlanan, II-C Grubu Maden (Çimento Kalkeri) Ocağı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan Proje Tanıtım (PTD) Dosyası, Bakanlık tarafından incelenmiş ve değerlendirme neticesinde ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince II-C Grubu Maden (Çimento Kalkeri) Ocağı projesi'ne 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964513
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