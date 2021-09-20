***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından BURSA ili KESTEL, ilcesi İR 88591 işletme ruhsat numaralı 98,26 ha'lık sahanın 11,59 ha'lık kısmında yapılması planlanan, II-C Grubu Maden (Çimento Kalkeri) Ocağı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan Proje Tanıtım (PTD) Dosyası, Bakanlık tarafından incelenmiş ve değerlendirme neticesinde ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince II-C Grubu Maden (Çimento Kalkeri) Ocağı projesi'ne 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964513BIST