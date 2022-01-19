***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 payına sahip olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin boşalan Genel Müdürlük kadrosuna, daha önce vekaleten atanan Ticari Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yunus Ahmet YAVUZ'un 19.01.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında asaleten atandığı ögrenilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995194BIST