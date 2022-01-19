***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 17:37
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 payına sahip olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin boşalan Genel Müdürlük kadrosuna, daha önce vekaleten atanan Ticari Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yunus Ahmet YAVUZ'un 19.01.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında asaleten atandığı ögrenilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995194
BIST
18:002.039
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 59,56
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
18:0013,4366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0928
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4059
18:0015,2587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0585
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
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15,4578
En Düşük
15,2246
18:00789,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,14
|Açılış
|: 789,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler18:00
|HLGYO
|2,75
|167.542.938
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|36.189.047
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.192.905
|% 10,00
|
|TETMT
|507,60
|57.747.029
|% 9,99
|
|EMNIS
|31,48
|3.515.010
|% 9,99
|
|CRDFA
|2,70
|39.583.829
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.755.971
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|14.367.285
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.601.299
|% -9,87
|
|THYAO
|27,38
|4.307.554.745
|% 1,86
|
|KRDMD
|12,28
|3.783.766.465
|% 3,63
|
|GARAN
|12,04
|3.082.749.881
|% 4,51
|
|SISE
|14,22
|2.916.742.740
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,11
|2.617.127.241
|% 7,87
|
|YKBNK
|4,11
|2.617.127.241
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,47
|1.281.436.194
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,28
|3.783.766.465
|% 3,63
|
|PETKM
|9,16
|2.397.001.452
|% 4,81
|
|GARAN
|12,04
|3.082.749.881
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4288
|13,4366
|% -0,69
|
|Euro
|15,2473
|15,2587
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,2749
|18,3665
|% -0,33
|
|Frank
|14,6064
|14,6944
|% -0,59
|
|Riyal
|3,5700
|3,5879
|% -0,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|22,93
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,49
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,33
|0,11
|
|B. Petrol
|88,34
|88,34
|0,83
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58EUKYO
Yüzde 7.16 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 028 adet işlem
-
17:57ORCAY
Yüzde 7.59 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 532 adet işlem
-
17:56BLCYT
Yüzde 7.76 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 510 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 15 artarak (% 3.05 ) 1, 829
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, TETMT, SANEL, HLGYO, BASCM, UZERB, EUHOL, AYCES