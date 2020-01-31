***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.01.2020 09:48
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 105.815.808
Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BUCIM, TRABUCIM91F3 105.815.808 74.184.192,000 70,10690 1,00 BUCIM, TRABUCIM91F3 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 105.815.808 74.184.192,000 70,10690
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, taahhüde ilişkin henüz karar alınmamıştır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.01.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 105.815.808 (Yüzbeşmilyonsekizonbeşbinsekizyüzsekiz) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %70,1069
(yüzde yetmiş%1069) o
ranında 74.184.192 (Yetmişdörtyüzseksendörtbinyüzdoksaniki) Türk Lirası arttırılarak 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz
başvurunun onaylandığı Kurul'un 30 Ocak 2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815840
BIST