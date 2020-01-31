***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 105.815.808Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BUCIM, TRABUCIM91F3 105.815.808 74.184.192,000 70,10690 1,00 BUCIM, TRABUCIM91F3 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 105.815.808 74.184.192,000 70,10690Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, taahhüde ilişkin henüz karar alınmamıştır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.11.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.01.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 105.815.808 (Yüzbeşmilyonsekizonbeşbinsekizyüzsekiz) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %70,1069(yüzde yetmiş%1069) oranında 74.184.192 (Yetmişdörtyüzseksendörtbinyüzdoksaniki) Türk Lirası arttırılarak 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuzbaşvurunun onaylandığı Kurul'un 30 Ocak 2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815840BIST