***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2020 11:54
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kullanılmayan Rüchan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 105.815.808
Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BUCIM, TRABUCIM91F3 105.815.808 74.184.192,000 70,10690 1,00 BUCIM, TRABUCIM91F3 Hamiline BUCIM(RÜÇHAN), TRRBUCI00014 754.491,578
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 105.815.808 74.184.192,000 70,10690 754.491,578
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.02.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.01.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 12.02.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 11.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'nci maddesine istinaden, 105.815.808 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %70,1069 oranında
arttırılarak 180.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 17.10.2019 tarih ve 1044 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan izahname SPK tarafından 30.01.2020 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, 10.02.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 24.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 754.491,578 TL'dir.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bucim Bedelli Kalan Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821411
BIST