***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2021 12:43
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kullanılmayan Rüchan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) /914455
BIST
15:291.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:297,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:298,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:29407,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,94
|Açılış
|: 407,15
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:29
|AYEN
|8,91
|77.766.646
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.238.193
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,77
|4.146.546.442
|% 7,03
|
|SISE
|7,74
|1.552.506.777
|% 1,98
|
|KOZAL
|132,30
|1.434.861.133
|% -2,93
|
|PETKM
|5,59
|1.190.621.818
|% 3,90
|
|KRDMD
|6,85
|1.114.315.673
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,35
|800.114.338
|% 0,00
|
|THYAO
|14,77
|4.146.546.442
|% 7,03
|
|PETKM
|5,59
|1.190.621.818
|% 3,90
|
|SISE
|7,74
|1.552.506.777
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,38
|279.634.092
|% -1,43
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3221
|7,3256
|% 0,41
|
|Euro
|8,8127
|8,8200
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,1635
|10,2145
|% 0,41
|
|Frank
|7,9506
|7,9985
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9473
|1,9571
|% 0,43
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,05
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:43ADESE
Yüzde 4.26 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 388, 759 adet işlem
-
15:42MEPET
Yüzde 4.87 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 396, 802 adet işlem
-
15:41XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 24, 309.00 milyon TL de
-
15:41SEKFK
Yüzde 9.66 oranında artışla 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 732, 458 adet işlem
-
15:40KONTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 89.90 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 902 adet işlem