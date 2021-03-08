***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsada satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BUCIM, TRABUCIM91F3 180.000.000 320.000.000,000 177,77777 1,00 BUCIM, TRABUCIM91F3 Hamiline BUCIM(RÜÇHAN), TRRBUCI00022 1.541.916,346Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 180.000.000 320.000.000,000 177,77777 1.541.916,346Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, taahhüde ilişkin henüz karar alınmamıştır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 04.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 04.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarPay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.541.916,346 TL nominal değerli payların, Şirketimizin 02.03.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 05.03.2021 itibarıyla tamamlanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915770BIST