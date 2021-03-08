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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.03.2021 09:49



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsada satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BUCIM, TRABUCIM91F3 180.000.000 320.000.000,000 177,77777 1,00 BUCIM, TRABUCIM91F3 Hamiline BUCIM(RÜÇHAN), TRRBUCI00022 1.541.916,346

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 180.000.000 320.000.000,000 177,77777 1.541.916,346

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, taahhüde ilişkin henüz karar alınmamıştır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.03.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 04.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 17.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.541.916,346 TL nominal değerli payların, Şirketimizin 02.03.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 05.03.2021 itibarıyla tamamlanmıştır. Saygılarımızla,






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915770


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Yarım 1.319 1.353 8,61  
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