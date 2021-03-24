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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2021 09:44



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BUCIM, TRABUCIM91F3 180.000.000 320.000.000,000 177,77777 1,00 BUCIM, TRABUCIM91F3 Hamiline BUCIM(RÜÇHAN), TRRBUCI00022 1.541.916,346

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 180.000.000 320.000.000,000 177,77777 1.541.916,346

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, taahhüde ilişkin henüz karar alınmamıştır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.03.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.03.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 04.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 17.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 180.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 500.000.000 TL ye çıkarılması ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 'Sermaye ve Payların Türü' başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine uygun görüş alınması amacı ile 15.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz 19.03.2021 tarihinde onaylanmış olup, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 23.03.2021 tarihinde Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı tadil Metin.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920088


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