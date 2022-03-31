***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2022 14:42
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BUCIM, TRABUCIM91F3 500.000.000 1.000.000.000,000 200,00000 1,00 BUCIM, TRABUCIM91F3 Hamiline BUCIM(RÜÇHAN), TRRBUCI00030 3.370.015,166
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 500.000.000 1.000.000.000,000 200,00000 3.370.015,166
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, taahhüde ilişkin henüz karar alınmamıştır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.03.2022
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.02.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 17.02.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.02.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 25.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 1.500.000.000 TL ye çıkarılması ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 'Sermaye ve Payların Türü' başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine uygun görüş alınması amacı ile 15.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz 22.03.2022 tarihinde onaylanmış olup, çıkarılmış sermayenin 1.500.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 25.03.2022 tarihinde Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 31.03.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI TADİL METİN.pdf
EK: 2 31.03.2022-10549 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014395
BIST