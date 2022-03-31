***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BUCIM, TRABUCIM91F3 500.000.000 1.000.000.000,000 200,00000 1,00 BUCIM, TRABUCIM91F3 Hamiline BUCIM(RÜÇHAN), TRRBUCI00030 3.370.015,166Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 500.000.000 1.000.000.000,000 200,00000 3.370.015,166Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, taahhüde ilişkin henüz karar alınmamıştır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.03.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.03.2022SPK Başvuru Tarihi 14.01.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.02.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.02.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.02.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 25.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 1.500.000.000 TL ye çıkarılması ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 'Sermaye ve Payların Türü' başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine uygun görüş alınması amacı ile 15.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz 22.03.2022 tarihinde onaylanmış olup, çıkarılmış sermayenin 1.500.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 25.03.2022 tarihinde Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 31.03.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI TADİL METİN.pdfEK: 2 31.03.2022-10549 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014395BIST