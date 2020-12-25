***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.12.2020 16:04
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %177,77777 oranında 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Şirketimizin 24.12.2020 tarihli 1079 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894950
BIST
16:091.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.428
16:097,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:099,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,1950
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|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:09456,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,74
|Açılış
|: 456,63
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KARTN
|94,05
|31.886.254
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|76.734.670
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.321.789
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.065.750
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.566.690
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|97.395.455
|% -9,98
|
|ALCAR
|334,90
|222.434.250
|% -9,49
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|INVEO
|48,00
|102.669.147
|% -8,31
|
|GUBRF
|63,75
|1.721.166.040
|% 2,08
|
|KOZAL
|97,35
|1.513.446.338
|% 6,51
|
|KOZAA
|16,40
|1.004.213.459
|% 4,06
|
|SISE
|7,21
|660.160.950
|% 0,70
|
|IPEKE
|13,81
|656.139.168
|% 0,29
|
|SKBNK
|1,52
|398.165.926
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,16
|345.049.235
|% 0,47
|
|TSKB
|1,85
|288.276.398
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,40
|576.280.942
|% 1,89
|
|SISE
|7,21
|660.160.950
|% 0,70
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2045
|10,2556
|% -0,06
|
|Frank
|8,4455
|8,4964
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0070
|2,0171
|% -0,16
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,08
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,53
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
16:09
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