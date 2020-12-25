Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

25.12.2020 16:04



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 180.000.000  (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %177,77777  oranında 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Şirketimizin 24.12.2020 tarihli 1079 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan  "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894950


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:091.430
Değişim :  0,30% |  4,27
Açılış :  1.429  
Önceki Kapanış :  1.426  
En Yüksek
1.438 En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler16:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 94,05 31.886.254 % 10,01  
TURGG 116,60 76.734.670 % 10,00  
LINK 61,60 19.321.789 % 10,00  
YAPRK 60,50 3.217.323 % 10,00  
METUR 17,71 15.065.750 % 10,00  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Dolar 7,5834 7,5892 % 0,36  
Euro 9,2403 9,2437 % 0,01  
Sterlin 10,2045 10,2556 % -0,06  
Frank 8,4455 8,4964 % -0,09  
Riyal 2,0070 2,0171 % -0,16  
daha fazla
16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 0,00  
Altın Gr. 456 456 -1,28  
Cumhuriyet 3.024 3.070 -1,00  
Tam 3.012 3.088 1,08  
Yarım 1.456 1.494 0,53  
Çeyrek 730 747 0,26  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,01  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,02  
B. Petrol 51,37 51,37 0,13  
Seans Raporu 16:09
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru