***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.01.2022 18:16
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında 1.000.000.000 (Birmilyar) Türk Lirası arttırılarak 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Şirketimizin 04.01.2022 tarihli 1115 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988714
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,4522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,3839
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,4374
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05777,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 18,72
|Açılış
|: 777,72
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|237.160.984
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.198.097
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.833.825
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.757.221
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.228.157.097
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.112.626.734
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.974.869.209
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.547.398.408
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.865.588
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|606.558.764
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.112.626.734
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.192
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3701
|13,3912
|% 2,47
|
|Euro
|15,1309
|15,1637
|% 2,44
|
|Sterlin
|18,0083
|18,0986
|% 2,34
|
|Frank
|14,5037
|14,5910
|% 2,15
|
|Riyal
|3,5435
|3,5613
|% 1,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|10,60
|
|Altın Gr.
|776
|777
|17,57
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,22
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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