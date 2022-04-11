***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.04.2022 12:47
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 20.08.2021 tarihinde yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporunda bedelli sermaye artırımı sonucu sağlanan 324.496.797,94 TL net fondan, 67.888.334,13 TL Yatırım Harcaması gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Bu kapsamda fonun kalan kısmı olan 256.608.463,81 TL'nin tamamı, devam eden Modernizasyon Yatırımı harcamalarına ilişkin ödemelerde kullanılmış olup, bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen fonun tamamının kullanımı gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019090
BIST
12:402.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 36,17
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.431
En Düşük
2.401
12:4014,7423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
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14,7582
En Düşük
14,7230
12:4016,1115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0656
|Açılış
|: 16,0900
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|Önceki Kapanış
|: 16,0400
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16,1352
En Düşük
16,0322
12:40928,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,66
|Açılış
|: 928,10
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|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:40
|KONKA
|18,07
|159.682.803
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|16.267.775
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.719.475
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|28.226.777
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.655.194
|% 9,93
|
|GZNMI
|37,80
|21.749.701
|% -8,61
|
|MARTI
|1,87
|85.282.802
|% -7,88
|
|ULUSE
|149,90
|37.189.172
|% -4,70
|
|CEOEM
|11,44
|16.167.044
|% -3,87
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,72
|2.329.367.370
|% 3,16
|
|YKBNK
|4,93
|1.297.406.349
|% 5,57
|
|THYAO
|35,44
|1.250.694.330
|% 0,34
|
|SISE
|17,10
|1.132.556.362
|% 1,18
|
|ASELS
|27,94
|1.065.555.725
|% 0,14
|
|TSKB
|1,70
|482.491.508
|% 6,92
|
|EKGYO
|2,74
|738.070.034
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,93
|1.297.406.349
|% 5,57
|
|DOHOL
|3,92
|856.615.810
|% 9,50
|
|ODAS
|2,22
|403.549.431
|% -0,89
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7321
|14,7423
|% -0,01
|
|Euro
|16,0985
|16,1115
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1670
|19,2631
|% 0,04
|
|Frank
|15,7227
|15,8174
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9189
|3,9385
|% -0,01
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|10,86
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|32,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|30,95
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|14,98
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,57
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