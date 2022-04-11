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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11.04.2022 12:47
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişki


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz tarafından 20.08.2021 tarihinde yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporunda bedelli sermaye artırımı sonucu sağlanan 324.496.797,94 TL net fondan, 67.888.334,13 TL Yatırım Harcaması gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Bu kapsamda fonun kalan kısmı olan 256.608.463,81 TL'nin tamamı, devam eden Modernizasyon Yatırımı harcamalarına ilişkin ödemelerde kullanılmış olup, bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen fonun tamamının kullanımı gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019090


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