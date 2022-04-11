***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 20.08.2021 tarihinde yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporunda bedelli sermaye artırımı sonucu sağlanan 324.496.797,94 TL net fondan, 67.888.334,13 TL Yatırım Harcaması gerçekleştirildiği belirtilmişti.Bu kapsamda fonun kalan kısmı olan 256.608.463,81 TL'nin tamamı, devam eden Modernizasyon Yatırımı harcamalarına ilişkin ödemelerde kullanılmış olup, bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen fonun tamamının kullanımı gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019090BIST