***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.03.2020 14:40
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsmail TARMAN 23.263.455,18 TRY 12,92
Mehmet Celal GÖKÇEN 3.452.960,84 TRY 1,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829335
BIST
16:1287.831
En Yüksek
|Değişim
|: -8,13%
|| -7.774,28
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.807
16:126,4170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0875
|Açılış
|: 6,4170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4181
En Düşük
6,2780
16:127,1469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1139
|Açılış
|: 7,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:12301,88
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -9,51
|Açılış
|: 301,88
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,94
|82.697.420
|% 7,69
|
|KUYAS
|1,12
|11.297.928
|% 5,66
|
|YAPRK
|6,31
|840.742
|% 3,95
|
|VKING
|3,71
|8.547.556
|% 3,92
|
|YYAPI
|0,36
|6.715.697
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.854.085
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.138.630
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|890.209
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.550.290
|% -10,00
|
|ASELS
|23,06
|538.703.288
|% -9,43
|
|THYAO
|8,35
|483.140.804
|% -8,64
|
|GARAN
|8,21
|404.191.116
|% -8,88
|
|ECILC
|3,66
|207.344.990
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,07
|147.372.776
|% -6,33
|
|ODAS
|1,25
|93.720.194
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.178.093
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,07
|147.372.776
|% -6,33
|
|EKGYO
|1,13
|70.126.755
|% -5,83
|
|KRDMD
|1,91
|117.235.832
|% -7,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8463
|7,8857
|% 1,27
|
|Frank
|6,7610
|6,8017
|% 2,03
|
|Riyal
|1,7034
|1,7120
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|-63,98
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-10,90
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.016
|2.070
|-53,93
|
|Yarım
|974
|1.001
|-26,09
|
|Çeyrek
|489
|501
|-13,04
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-2,27
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,49
|
|B. Petrol
|30,11
|30,11
|-3,74
|
Seans Raporu
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16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TAVHL, TUPRS
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16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7228, 33 kaybederek (% -7.94 ) 83, 752
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16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISYAT
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16:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, DARDL, UMPAS, UZERB, MEGAP, MEGAP, ETILR, RODRG, VANGD, HALKS
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16:27
BMELK, ISATR, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında