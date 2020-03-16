***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İsmail TARMAN 23.263.455,18 TRY 12,92Mehmet Celal GÖKÇEN 3.452.960,84 TRY 1,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829335BIST