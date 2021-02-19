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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.02.2021 18:26



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 0 TRY 100 Yok İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 27.03.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.. Bursa Beton A.Ş.,Roda Liman İşl. A.Ş. ve Ares Çimento A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı). Atakule GYO A.Ş.-Tarman Turizm Çimento A.ş- ipekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği ) Hayır 45.638 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -
MEHMET CELAL GÖKÇEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 30.04.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği) B Plas A.Ş. - Bemsa A.Ş. - BPO B-Plas A.Ş. - Bupet A.Ş. - Gökçen Yönetim ve Tic.A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Bemteks Ltd. Şti. - Norm Çevre Tek. A.Ş. - Buriş A.Ş. - Gökçen Gayrimenkul Otomotiv Yan San.Tic.A.Ş. - SRT Enerji A.Ş. - SRH Enerji A.Ş. - SHR Enerji A.Ş. - Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. - Zeytursan A.Ş. - Bursa Uzay ve Havacılık Eğ. A.Ş. - B.E.R.K. Radyo Tv. A.Ş.-PHI Metal Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği) Hayır 8.14 - Bağımsız Üye Değil - Evet -
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) Hayır 0.1 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -
BÜLENT SELEN SARPER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır 0.27 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -
HİDAYET NALAN TÜZEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) - Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Tarman Turizm Çimento A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği) Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş. -Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.-Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş.- Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyelikleri) Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -
NALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Değil - Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.(Partner) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662369 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
CEVDET ERKANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 28.03.2018 İcrada Görevli Değil - Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.-Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş. - Turin Enerji Madencilik Ticaret ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662369 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911132


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Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
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