***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.03.2021 10:17
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsmail TARMAN 64.620.707,03 TRY 12,92
Mehmet Celal GÖKÇEN 9.591.557,62 TRY 1,92
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 500000000 TRY 100 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920104
BIST
13:121.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 26,21
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:127,9560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:129,4495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0119
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:12443,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,47
|Açılış
|: 443,41
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:12
|AYGAZ
|15,51
|43.373.803
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.721
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.779.708
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.670.657
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,69
|303.441.723
|% -2,38
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|EMKEL
|2,62
|2.687.434
|% -1,13
|
|AVHOL
|8,97
|4.272.358
|% -0,99
|
|INTEM
|43,54
|2.350.827
|% -0,96
|
|GARAN
|7,28
|3.318.369.324
|% 1,25
|
|SASA
|47,06
|775.054.842
|% 7,84
|
|PETKM
|5,63
|471.242.824
|% 4,84
|
|AKBNK
|4,97
|465.169.879
|% 3,54
|
|SISE
|7,23
|464.026.943
|% 2,26
|
|GARAN
|7,28
|3.318.369.324
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,27
|247.773.730
|% 3,65
|
|TSKB
|1,42
|145.706.270
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,92
|195.879.643
|% 3,78
|
|AKBNK
|4,97
|465.169.879
|% 3,54
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9486
|7,9560
|% 0,20
|
|Euro
|9,4181
|9,4495
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,8818
|10,9364
|% -0,05
|
|Frank
|8,4653
|8,5163
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1144
|2,1250
|% 0,17
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,25
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.913
|2.986
|22,03
|
|Yarım
|1.408
|1.444
|10,66
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|62,32
|62,32
|1,53
|