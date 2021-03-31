***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 27.03.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.. Bursa Beton A.Ş.,Roda Liman İşl. A.Ş. ve Ares Çimento A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı). Atakule GYO A.Ş.-Tarman Turizm Çimento A.ş- ipekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği ) Hayır 45.638 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -HİDAYET NALAN TÜZEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 30.03.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi EvetMUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Tarman Turizm Çimento A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği) Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş. -Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.-Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş.- Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyelikleri) Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -ERGÜN KAĞITÇIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) Hayır 0.1 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -BÜLENT SELEN SARPER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır 0.27 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -MURAT TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.03.2021 İcrada Görevli - Çemtaş Çelik Mak. A.Ş.- Roda Liman A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat T.A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -NALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Değil - Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.(Partner) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıCEVDET ERKANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 28.03.2018 İcrada Görevli Değil - Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.-Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş. - Turin Enerji Madencilik Ticaret ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.03.2021 İcrada Görevli Değil - Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi). Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıSELAHATTİN SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.03.2021 İcrada Görevli Değil - Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), ODTÜ (Öğretim Görevlisi), Özyeğin Üniversitesi (Öğretim Görevlisi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922256BIST