***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2021 15:29
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 İç Kapı No:1 16451 KESTEL / BURSA
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 İç Kapı NO:1 16451 KESTEL / BURSA +90 (224) 372 15 60 (Pbx) +90 (224) 372 16 60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978019
BIST
16:151.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,12
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:1510,5151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1983
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
16:1511,9046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2240
|Açılış
|: 11,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
16:15627,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 13,95
|Açılış
|: 627,66
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:15
|PRKAB
|40,70
|283.684.821
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.488
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|348.327.743
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.137.878
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,28
|76.487.255
|% -6,14
|
|DOGUB
|3,05
|1.014.677
|% -5,57
|
|TDGYO
|6,92
|41.655.600
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|PETKM
|7,75
|2.597.730.498
|% -2,27
|
|GARAN
|11,97
|2.062.052.804
|% -0,83
|
|SISE
|10,32
|1.469.521.810
|% 3,61
|
|KRDMD
|7,62
|1.058.861.646
|% 1,46
|
|THYAO
|17,87
|854.601.065
|% 1,19
|
|PETKM
|7,75
|2.597.730.498
|% -2,27
|
|ADESE
|1,06
|284.307.540
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,32
|847.817.128
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,13
|453.612.842
|% 1,91
|
|ODAS
|1,57
|307.918.839
|% 1,29
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5023
|10,5151
|% 1,92
|
|Euro
|11,8840
|11,9046
|% 1,92
|
|Sterlin
|14,0572
|14,1277
|% 1,82
|
|Frank
|11,2169
|11,2844
|% 1,60
|
|Riyal
|2,7858
|2,7997
|% 1,59
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|11,92
|
|Altın Gr.
|628
|628
|14,08
|
|Cumhuriyet
|4.147
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.134
|4.237
|84,29
|
|Yarım
|1.998
|2.050
|40,77
|
|Çeyrek
|1.002
|1.025
|20,39
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,46
|8,47
|0,23
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|-0,54
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
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16:26INVEO
Yüzde 5.16 oranında artışla 28.10 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 226 adet işlem
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16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 79 artarak (% 0.52 ) 1, 503
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16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERCN, PRKAB, TETMT, BRMEN, BASGZ, DOBUR, DITAS
-
16:25
RYGYO, ULUSE, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
ELITE, SUMAS, DESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında