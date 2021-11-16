Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2021 15:29
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 İç Kapı No:1 16451 KESTEL / BURSA

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 İç Kapı NO:1 16451 KESTEL / BURSA +90 (224) 372 15 60 (Pbx) +90 (224) 372 16 60




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978019


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:151.695
Değişim :  0,54% |  9,12
Açılış :  1.683  
Önceki Kapanış :  1.686  
En Yüksek
1.701 En Düşük
1.683
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 283.684.821 % 10,00  
DOBUR 149,60 33.797.034 % 10,00  
TETMT 173,20 2.660.488 % 9,97  
BASGZ 17,23 348.327.743 % 9,96  
MERCN 12,48 47.137.878 % 9,96  
daha fazla
16:15 Alış Satış %  
Dolar 10,5023 10,5151 % 1,92  
Euro 11,8840 11,9046 % 1,92  
Sterlin 14,0572 14,1277 % 1,82  
Frank 11,2169 11,2844 % 1,60  
Riyal 2,7858 2,7997 % 1,59  
daha fazla
16:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 11,92  
Altın Gr. 628 628 14,08  
Cumhuriyet 4.147 4.211 78,00  
Tam 4.134 4.237 84,29  
Yarım 1.998 2.050 40,77  
Çeyrek 1.002 1.025 20,39  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 0,28  
Gümüş Gr. 8,46 8,47 0,23  
B. Petrol 81,89 81,89 -0,54  
Seans Raporu 16:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru