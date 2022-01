***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Vasıflı Çelik Üretimi ve Satışı 100.975.680,00 58.290.158,87 TRY 57,73 Bağlı OrtaklıkBURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Hazır Beton ve Harç üretimi ve satışı. kullanım yerlerine nakli ve uygulamasının yapılması 10.500.000,00 10.477.800,00 TRY 99,79 Bağlı OrtaklıkARES ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Uçucu Kül Üretimi ve satışı 4.800.000,00 4.799.960,00 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkRODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş Liman İşleticiliği 63.050.000,00 31.525.000,00 TRY 50,00 Bağlı OrtaklıkÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her nevi inşaat ve taahhüt işleri 50.000,00 49.993,12 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkBURSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento ve inşaat malzemeleri ticareti 50.000,00 49.148,23 TRY 98,30 Bağlı OrtaklıkBUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 60.000.000,00 883.890,00 TRY 1,47 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988617BIST