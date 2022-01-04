***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2022 15:09
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Vasıflı Çelik Üretimi ve Satışı 100.975.680,00 58.290.158,87 TRY 57,73 Bağlı Ortaklık
BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Hazır Beton ve Harç üretimi ve satışı. kullanım yerlerine nakli ve uygulamasının yapılması 10.500.000,00 10.477.800,00 TRY 99,79 Bağlı Ortaklık
ARES ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Uçucu Kül Üretimi ve satışı 4.800.000,00 4.799.960,00 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş Liman İşleticiliği 63.050.000,00 31.525.000,00 TRY 50,00 Bağlı Ortaklık
ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her nevi inşaat ve taahhüt işleri 50.000,00 49.993,12 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
BURSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento ve inşaat malzemeleri ticareti 50.000,00 49.148,23 TRY 98,30 Bağlı Ortaklık
BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 60.000.000,00 883.890,00 TRY 1,47 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988617
BIST