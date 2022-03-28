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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.03.2022 11:40
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsmail TARMAN 186.107.636,25 TRY 12,41
Mehmet Celal GÖKÇEN 28.674.672,85 TRY 1,91

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Vasıflı Çelik Üretimi ve Satışı 100.975.680,00 58.290.158,87 TRY 57,73 Bağlı Ortaklık
BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Hazır Beton ve Harç üretimi ve satışı. kullanım yerlerine nakli ve uygulamasının yapılması 10.500.000,00 10.477.800,00 TRY 99,79 Bağlı Ortaklık
BURSA ARES ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Uçucu Kül Üretimi ve satışı-Atık Bertarafı İkincil Yakıt Hazırlama ve Satışı 5.000.000,00 4.999.958,00 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş Liman İşleticiliği 63.050.000,00 31.525.000,00 TRY 50,00 Bağlı Ortaklık
ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her nevi inşaat ve taahhüt işleri 50.000,00 49.993,12 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
BURSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento ve inşaat malzemeleri ticareti 50.000,00 49.148,23 TRY 98,30 Bağlı Ortaklık
BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 60.000.000,00 883.890,00 TRY 1,47 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013367


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VAKKO 13,31 37.717.913 % 10,00  
ULUSE 85,15 711.513 % 9,94  
FRIGO 3,33 15.804.130 % 9,90  
SERVE 18,21 291.615 % 9,90  
MERKO 3,80 15.700.723 % 9,83  
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Riyal 3,9459 3,9656 % 0,10  
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Altın Ons 1.930 1.931 -27,80  
Altın Gr. 921 921 -12,81  
Cumhuriyet 6.186 6.280 14,00  
Tam 6.158 6.311 3,35  
Yarım 2.976 3.053 1,62  
Çeyrek 1.493 1.526 0,81  
Gümüş.Ons 25,07 25,10 -0,44  
Gümüş Gr. 11,96 11,98 -0,21  
B. Petrol 113 113 -4,16  
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