***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2022 14:43
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsmail TARMAN 186.107.636,25 TRY 12,41
Mehmet Celal GÖKÇEN 28.424.044,85 TRY 1,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014397
BIST
15:372.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,97
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:3714,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0214
|Açılış
|: 14,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6759
En Düşük
14,5922
15:3716,3136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0405
|Açılış
|: 16,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:37912,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,90
|Açılış
|: 912,90
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
913,00
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:36
|TURGG
|216,70
|50.365.398
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.679.931
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|44.005.571
|% 9,98
|
|YKSLN
|7,22
|63.843.713
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.611.064
|% 9,88
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,19
|129.665.503
|% -8,02
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|KAPLM
|56,85
|6.940.542
|% -4,69
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|THYAO
|32,62
|3.288.376.930
|% 1,37
|
|KRDMD
|15,17
|1.747.567.991
|% 1,47
|
|GARAN
|12,18
|1.671.277.770
|% -0,08
|
|SISE
|15,30
|1.056.149.977
|% 1,12
|
|KARSN
|5,58
|909.606.500
|% 5,08
|
|ODAS
|1,73
|355.850.953
|% 2,98
|
|KARSN
|5,58
|909.606.500
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,06
|566.509.329
|% -1,46
|
|GARAN
|12,18
|1.671.277.770
|% -0,08
|
|ZOREN
|1,88
|224.062.201
|% 3,30
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6677
|14,6767
|% 0,16
|
|Euro
|16,2987
|16,3162
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,2045
|19,3008
|% 0,02
|
|Frank
|15,8205
|15,9158
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8977
|3,9173
|% 0,05
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-0,48
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.038
|6.129
|1,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|11,32
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|5,48
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,41
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51KTSKR
Yüzde 5.23 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 618, 356 adet işlem
-
15:50CUSAN
Yüzde 5.04 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 355 adet işlem
-
15:49ETILR
Yüzde 4.22 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 226, 436 adet işlem
-
15:47XU100
Endeks 2, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 497.00 milyon TL de
-
15:47NTHOL
Yüzde 5.16 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 082 adet işlem