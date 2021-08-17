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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.08.2021 18:14



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2021
Karar Sayısı
1102
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II- 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nu incelemiş bulunuyoruz.
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
- Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,
- İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
kabul ve beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Ortaklık                                                Raporların Hazırlanmasından Sorumlu
Genel Müdürü                                     Genel Müdür Yardımcısı
Osman NEMLİ                                     Ferruh ŞENTEPE      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958706


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Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,07  
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