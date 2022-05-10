***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/05/2022Karar Sayısı1131Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO, FAALİYET RAPORUVE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 10.05.2022KARAR SAYISI : 1131SERMAYE PİYASASI KURULUNUNII- 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIBursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 31 Mart 2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nu incelemiş bulunuyoruz.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde- Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,- İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,kabul ve beyan ederiz.Saygılarımızla,BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.Ortaklık Raporların Hazırlanmasından SorumluGenel Müdürü Genel Müdür YardımcısıOsman NEMLİ Ferruh ŞENTEPEhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028537BIST