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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

25.02.2020 12:27
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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

           Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'nci maddesine istinaden, 105.815.808 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %70,1069 oranında arttırılarak 180.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 17.10.2019 tarih ve 1044 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan izahname SPK tarafından 30.01.2020 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, 10.02.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 24.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 754.491,578 TL olup, bu paylar 27-28 Şubat 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.bursacimento.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tacirler.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Şirket'in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır.   
Satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.        
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821414


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALGYO 17,66 229.070.423 % 19,98  
HATEK 10,12 42.282.223 % 19,91  
ALCAR 63,85 25.427.083 % 15,46  
BURCE 7,07 3.749.684 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.108.894 % 14,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9419 7,9818 % 0,79  
Frank 6,2523 6,2900 % 0,48  
Riyal 1,6298 1,6380 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.654 -5,76  
Altın Gr. 325 325 -0,80  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,38 18,42 -0,24  
Gümüş Gr. 3,62 3,63 -0,04  
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