***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2020 18:47
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.03.2020 tarih ve 1060 no'lu toplantısında
- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği komitenin bağımsız üyelerden oluşması nedeniyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI 'nın Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ'ın Komite Üyesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İrfan ÜNÜR'ün önerisi doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ'ın Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in seçilmelerine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Fehmi DAYANÇ'ın Komite Üyesi olarak atanmasına
- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İrfan ÜNÜR'ün önerisi doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI'nın Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in Komite Üyesi olarak görevlendirilmesine
oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833411
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|PGSUS
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|491.404.937
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|391.486.043
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,1328
|8,1735
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|%
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|1.615
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|Altın Gr.
|341
|342
|3,65
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
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|-0,46
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|-0,04
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