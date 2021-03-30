***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2021 18:10
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.03.2021 tarih ve 1094 no'lu toplantısında
- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın H. Nalan TÜZEL 'in önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği komitenin bağımsız üyelerden oluşması nedeniyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI 'nın Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ'ın Komite Üyesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın H. Nalan TÜZEL 'in önerisi doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salim Can KARAŞIKLI 'nın Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ ‘ın Komite Üyeliklerine seçilmelerine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Fehmi DAYANÇ'ın Komite Üyesi olarak atanmasına
- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın H. Nalan TÜZEL 'in önerisi doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ 'ın Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selahattin SERBEST 'in Komite Üyesi olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921904
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